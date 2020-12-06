 

Трамп заявил об угрозе «коммунистической формы правления» в США

06.12.2020, 4:34, Новости дня

Демократы в США исказили результаты президентских выборов и хотят перейти на коммунистическую форму правления, сообщил президент-республиканец Дональд Трамп.

Выступая перед сторонниками в Джорджии, он сказал: «Мы выигрываем эти выборы». Трамп утверждает, что «во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», которые «появляются из-под навесных потолков и кожаных мешков». Трамп призвал голосовать за кандидатов в сенаторы от Республиканской партии во втором туре выборов 5 января – голосование в Джорджии решит, какая из партий получит контроль над Сенатом.

Президент США заявил, что «демократы планируют мошенничать» и им нельзя позволить «этого вновь». По словам Трампа, демократы «хотят перейти на коммунистическую форму правления», так что в Джорджии «определят», будут ли дети нынешних избирателей «жить при социализме или в свободной стране», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп заявил, что использование процедуры голосования по почте на состоявшихся в ноябре выборах позволило демократам напечатать и разослать десятки миллионов бюллетеней неизвестным получателям практически без гарантий защиты, что привело к мошенничеству в невиданных масштабах. 



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