 

Среднее суточное число жертв COVID-19 в США за неделю превысило 2 тыс. человек

06.12.2020, 4:34, Новости дня

В течение прошедшей недели смертность от коронавируса в США в среднем составляла 2125 человек в сутки, сообщили СМИ.

NBC приводит такие данные, ссылаясь на собственные подсчеты. Прежде смертность выше 2 тыс. человек в сутки наблюдалась в США в апреле. В среду суточное число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 200 тыс. человек, среднее суточное число новых случаев за неделю – 182296, передает ТАСС.

Напомним, как информирует университет Джонса Хопкинса, в стране выявлено свыше 14,42 млн случаев коронавируса, умерли 279 629 человек. США занимают первое место в мире по обоим показателям.



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