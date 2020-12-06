«Бог простит, а я запомню» – в России запретили минимум 10 «пацанских» пабликов «ВКонтакте»

06.12.2020, 3:56, Разное

Суды связывают их с запрещенным движением АУЕ.

Московские суды признали несколько публичных страниц в соцсети «ВКонтакте» (vk.com) запрещенными к распространению из-за «поддержки [признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации] АУЕ». На соответствующие решения судов обратило внимание «МБХ-медиа».

16 ноября Останкинский суд Москвы признал по иску прокурора запрещенной к распространению информацию из паблика «Бог простит, а я запомню». Посты в этом паблике содержат цитаты, рекламу и информацию о шансонье Михаиле Круге. По мнению суда, это может «сформировать положительное отношение» к субкультуре АУЕ.

Так же Останкинский суд запретил информацию из похожего паблика «Бог спасет, Братва поможет» с «бандитскими цитатами» про любовь и дружбу.

24 ноября Перовский районный суд запретил информацию, опубликованную на страницах Blatnoi Beats и «Жизнь ворам босота» (оба паблика не обновляются уже несколько лет).

27 ноября Кузьминский суд удовлетворил еще шесть исков по схожим делам. Наименования фигурирующих в решении пабликов не уточняются.

В августе Верховный суд РФ признал АУЕ («Арестантско-уркаганское единство» или «Арестантских уклад един») экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, классифицируются по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Санкция по статье — до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

В МВД такие меры обосновали тем, что участники движения АУЕ якобы могут стать «боевой единицей» для проведения массовых беспорядков.

В сентябре министерство создало спецгруппу для пресечения попыток манипуляции сознанием подростков в интернете. Подразделение анализирует информацию и выявляет неформальные молодежные объединения (в первую очередь — АУЕ).