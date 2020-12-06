Открыт доступ к браузеру Samsung Internet 13.0

06.12.2020, 3:46, Новости дня

На страницах Galaxy Store и Google Play открыт доступ к новой версии браузера Internet 13.0, разработанного в компании Samsung Electronics.

После обновления появилось немало новых функций, отмечают специалисты. Кроме того, разработчики позаботились о безопасности для пользователей.

Среди нововведений – появление так называемого секретного режима, при включении которого автоматически стирается история посещения сайтов. Также разработчик улучшил систему работы с закладками, сделал более удобным сохранение страниц. Браузер предусматривает наличие видеопомощника, авторы разработки упростили систему поиска и процесс редактирования заголовков. Внесены и другие изменения.