 

В РФ стартовали продажи игрового ноутбука Honor

06.12.2020, 3:46, Новости дня

После отделения от китайского производителя электроники Huawei владельцы бренда Honor впервые представили «независимый» игровой ноутбук. Продажи данного гаджета уже начаты в России.

Новый ноутбук назвали Honor Hunter V700. Его продавцы объявили промо-акцию, в рамках которой предоставляют скидки и ценные подарки. Покупатели при этом могут сэкономить до 30 тысяч рублей.

Российский рынок Honor решил осваивать с достаточно дорогой версии ноутбука, в котором используется седьмой процессор Intel Core, а за графику отвечает Nvidia GeForce RTX 2060. Розничная цена чуть меньше 160 тысяч рублей. Позже производитель обещает выпустить в продажу версию ноутбука подешевле с процессором Intel Core i5-10300H.



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