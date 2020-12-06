 

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

06.12.2020, 3:40, Новости дня

Американский журнал Time назвал текущий год худшим в истории. На обложке нового выпуска журнал разместил перечеркнутые цифры 2020.

Журнал опубликовал обложку в своем Twitter. В статье, которая связана с обложкой, кинокритик Стефани Захарек отметила, что в истории США были и куда более нелегкие годы, но вряд ли кто-то из живущих людей сталкивался с пандемией, похожей на коронавирус.

«Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом (…) Голод стал главной темой 2020 года, создавая проблемы даже для стран, располагающих средствами его утолить», – приводятся слова Захарек.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020  

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что В 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. 2021 год, по его прогнозу, должен стать годом самого серьезного кризиса с момента основания ООН. В случае если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.



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