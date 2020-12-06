Национальный олимпийский комитет США поддержал «акт Родченкова»

06.12.2020, 3:40, Новости дня

Так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинговый сговор, поможет «искоренить несправедливость», сообщила глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

НОК США считает, что «акт Родченкова» является примером «продолжающейся борьбы с жульничеством в мировом спорте». Хиршланд заявила, что «честная и эффективная международная антидопинговая программа» необходима для «соблюдения прав чистых спортсменов и сохранения конкуренции», передает ТАСС.

НОК выразил поддержку американским законодателям в их деятельности, направленой на то, чтобы «искоренить несправедливость». Комитет сообщил о своей «приверженности развитию международных инструментов и инициатив», которые позволят прекратить «мошенничество», находить «нарушителей» и «помочь в деле поддержания целостности мирового спорта».