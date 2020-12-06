 

Мнение: Ультиматум Пашиняну

06.12.2020, 3:16, Разное

В рамках продолжающихся массовых протестов в Ереване, армянская оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку.
Ему предъявлен прямой ультиматум – если он до 12 часов дня 8 декабря не подаст в отставку, то в Армении начнутся бессрочные массовые акты протеста и гражданского неповиновения, которые будут продолжаться до тех пор, пока Пашинян не уйдет.
Иронично, но 2,5 года назад точно такой же ультиматум Пашинян предъявлял Саргсяну. Теперь круг замыкается.
В принципе, Пашинян уже свое дело сделал, слив большую часть Карабаха. Передача земель Азербайджану завершена, новую войну Армения сейчас вести не в состоянии (о чем вполне ясно высказался Генштаб ВС Армении). Поэтому смысл нахождения Пашиняна у власти теряется, хотя он конечно и хотел бы продолжить свою политическую карьеру. Но с клеймом человека проигравшего войну и слившего Карабах, это будет проблематично, сколько не перекладывай ответственность на предшественников.

Источник: Colonel Cassad



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