Мнение: О невероятном и пугающем признании Джо Байдена

06.12.2020, 3:14, Разное

Да, Джо #Байден проговорился. И, по всей видимости, пока ещё действующий президент США Дональд #Трамп был во многом прав, когда заявлял о «деменции» своего визави, таки заполучившего Овальный кабинет в Белом доме. 78-летний ветеран американской политики, возможно, уже не вполне себя контролирует. А потому спроста выдаёт самые сокровенные планы своих спонсоров – тех реальных хозяев Америки, что продвинули его на высший пост в государстве.

Одна очень важная оговорка или, точнее, проговорка случилась на днях. Впрочем, о ней вы вряд ли узнаете из мейнстримных американских СМИ. Там по-прежнему поют осанну названному победителю президентских выборов и не упускают возможности пнуть напоследок уходящего президента.

Но есть ведь и другие источники в век Интернета. Было бы только желание их найти и услышать.

Широко известный в узких кругах проект ZeroHedge.com обратил внимание на небольшой фрагмент пятничного интервью Джо Байдена и Камалы Харрис. Там, отвечая на вопрос об отношениях в победившей команде, избранный президент выдал довольно бессвязную тираду о философии управления, а затем якобы «неудачно пошутил». Он заявил, что «если у нас [с Камалой] возникнет фундаментальное разногласие, основанное на моральных принципах, я скажу, что заболел какой-нибудь болезнью и подам в отставку». В этом случае, согласно Конституции США, обязанности главы государства переходят к вице-президенту на весь оставшийся срок до очередных президентских выборов.

Более того, на этом Джо Байден не остановился. Развивая свою мысль, он начал нахваливать свою намного более молодую напарницу, акцентируя внимание на её управленческом опыте. «Замечательно то, что у неё есть опыт работы… в разведывательном сообществе, у неё есть опыт работы в Сенате по целому ряду тех вопросов, которые будут иметь отношение к тому, что мы должны сделать», находясь у власти, – сообщил избранный президент #США.

Тут уместно вспомнить, что слухи о хитром плане Путина американского истеблишмента ходили уже давно. Якобы, Джо Байдена извлекли из нафталина и поставили в строй с единственной целью – протащить в Белый дом реального кандидата на президентское кресло, а затем уйти со всеми почестями и освободить место. Конечно, тут возникает минимум два вопроса – почему нельзя было выдвинуть «более достойного» претендента сразу, и почему именно бывший вице-президент был выбран на роль фронтмена и тарана. И если с первым всё более-менее понятно: восходящая звезда Демпартии Камала Харис к моменту выборов была ещё слишком молода как политик (её рейтинг даже внутри партии не превышал 3%), а потому абсолютно неизбираема, то ответ на второй уводит в область конспирологии. Якобы на Джо Байдена действительно есть такой компромат, который в случае чего вполне станет основанием для импичмента с последующим привлечением к суду, тогда как его единственный реально сильный оппонент среди демократов, социалист Берни Сандерс намного менее управляем в силу личных политических амбиций.

Понятно, что всё это базируется на шаткой основе догадок и гипотез. Тем не менее «шутка» Джо Байдена, по мнению многих американцев, подтверждает наличие какого-то плана в отношении дальнейшей судьбы победителей. Появился даже #прогноз, что рокировочка произойдёт уже ближайшим летом, не позднее 1 июля. И, усевшись за главный стол Овального кабинета, Камала Харрис проведёт шокирующие экономические и социальные #реформы, в том числе по вопросам искоренения расового и гендерного неравенства. Ну и ещё немного в интересах Уолл-Стрит.

И вот теперь вопрос: а возможен ли такой заговор в самой продвинутой – американской – демократии?

PS – заглавное фото – всё-таки шарж, но основанный на реальном событии.