Работа на стороне противного

06.12.2020, 3:02, Разное

В Латвии завели уголовное дело на журналистов, сотрудничающих со структурами Дмитрия Киселева. Подробности международного медиа-скандала.

3 декабря латвийская служба госбезопасности (СГБ) провела обыски и допросила семь человек в рамках уголовного дела о нарушении международных санкций. Трое из них — авторы пророссийских изданий Baltnews и Sputnik Latvia, четвертый допрошенный — политический активист Владимир Линдерман, имена еще троих фигурантов неизвестны. Участница пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги. Фото: РИА Новости

МИД РФ назвал следственные действия «вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений».

В пресс-службе СГБ сообщили, что «процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного 16 января 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 84 Уголовного кодекса (за нарушение санкций, наложенных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, введенных Латвийской Республикой)». «Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения, что имела место передача экономических ресурсов лицу, попадающему под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Служба госбезопасности изъяла большой массив электронных носителей и документов. В отношении всех фигурантов была выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы (по крайней мере, часть фигурантов получили подписку о невыезде).

Остальную информацию Служба госбезопасности не разглашает.

Трое допрошенных журналистов — Андрей Яковлев, Алла Березовская и Андрей Солопенко. Андрей Яковлев ранее возглавлял редакцию интернет-издания Baltnews. Березовская и Солопенко — авторы Baltnews.

Солопенко освещает, в основном, темы, связанные с правами русских в Латвии, негражданами, Рижской думой, внешней политикой, историей. Березовская пишет про русские школы и уголовные дела против русскоязычных активистов. Солопенко также является постоянным автором Sputnik Latvia. С обоими изданиями сотрудничает Владимир Линдерман — политический активист, в основном, занимающийся борьбой за права русских в Латвии.

Владимир Линдерман. Фото из соцсетей

В конце 90-х он организовал латвийское отделение Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова (организация запрещена в России — Ред.), в 2002 году был объявлен в международный розыск, после того как полиция при обыске нашла в его доме взрывчатку, и бежал в Россию. В 2008 году был выдан Латвии, где в результате был оправдан по делу о хранении взрывчатки. В 2010 году стал фигурантом уголовного дела о подделке документов, но впоследствии был оправдан Верховным судом Латвии. В 2018 году полиция возбудила против Линдермана уголовное дело за организацию Вселатвийского родительского собрания — акции, направленной против реформы русских школ, подразумевавшей сокращение обучения на русском языке.

Служба госбезопасности не раскрывает, о нарушении каких именно санкций идет речь, однако это понятно и так.

Оба издания, с которыми сотрудничают фигуранты дела — Baltnews и Sputnik Latvia, — входят в холдинг МИА «Россия сегодня», генеральный директор которого, Дмитрий Киселев, находится под санкциями ЕС.

То, что именно это является причиной уголовного дела, подтверждает в своем аккаунте на Facebook Андрей Яковлев. «Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций, — написал он после обыска. — Нарушением санкций ЕС являются, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырех лет лишения свободы, между прочим. В письме, пришедшем из СГБ, было написано, что МИА «Россия сегодня», с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселев».

В самом МИА «Россия сегодня» уголовное дело против журналистов назвали «очередным примером нарушения прав журналистов и свободы слова». А в МИД РФ пообещали обратиться к ОБСЕ и заявили, что «все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».

Участники пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги. Фото: РИА Новости

Это не первый случай, когда санкционный режим в отношении Киселева становится причиной для принятия решений. Так, в июне латвийский Национальный совет по электронным СМИ постановил прекратить трансляцию семи каналов, входящих в группу RT.

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Принципиальное различие ситуаций в том, что тогда речь шла о целых каналах, выгодоприобретателем с трансляций которых сочли гендиректора холдинга, в который они входят, — это логично. В данном случае речь идет об отдельных журналистах, поэтому с юридической точки зрения статья о санкциях выглядит не столь логично.

«Если бы кто-то кому-то передал деньги — все было бы просто, — считает латвийский юрист, специалист по европейскому праву Алексей Димитров. — Проблема именно в длинной цепочке между Киселевым и конкретными журналистами.

По сути, это попадало бы под прямое действие статьи, если бы журналист давал деньги Киселеву, но тут, по сути, Киселев оплачивает работу журналиста».

Еще один спорный момент, на который указывает юрист, — тот факт, что фигурантами уголовного дела стали несколько человек. «СГБ пока не разглашает данные, поэтому сложно спекулировать на тему того, как это уголовное дело коснется других, — считает он. — Но если фактом для возбуждения дела стало их сотрудничество с холдингом, тогда было бы логично распространить его на всех людей, которые сотрудничают с холдингом».

По словам Димитрова, все было бы проще, если бы сам холдинг МИА «Россия сегодня» входил в санкционные списки — тогда сотрудничество с холдингом автоматически считалось бы нарушением.

У фигурантов уголовного дела, по словам юриста, есть несколько опций. Во-первых, сам подозреваемый может обратиться к Еврокомиссии за разъяснениями. Во-вторых, если дело дойдет до Верховного суда, то адвокат подозреваемого может потребовать, чтобы было направлено обращение в суд ЕС.

Пока, говорит Димитров, прецедентов с уголовным делом за нарушение санкций в отношении конкретного человека в Латвии не было. Так что впереди, скорее всего, долгое разбирательство, в котором придется поучаствовать, в том числе, европейским юристам.

Мария Епифанова

«Новая газета»