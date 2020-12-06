Компания Sony разрабатывает новую версию PlayStation 5 с двумя графическими процессорами

06.12.2020, 2:52, Новости дня

Как стало известно, японская компания Sony подала заявку для получения патента на новую игровую приставку с двумя графическими процессорами. Скорее всего, это будет новая версия консоли PlayStation 5, говорят специалисты. Впрочем, название может быть иным.

По предложенной схеме, рендерингом одной картинки должны заниматься сразу два процессора. Авторы идеи, вероятно, считают, что благодаря этому можно будет значительно улучшить качество изображения. Это будет не лишним для VR-игр, отмечают специалисты.

Напомним, что новая игровая консоль PlayStation 5 вышла в продажу на территории РФ всего несколько недель назад. Стоимость приставки в РФ составляет минимум 46 тысяч рублей в стандартном исполнении и 37 тысяч без дисковода.