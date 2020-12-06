Microsoft планирует крупное обновление браузера Edge

06.12.2020, 2:52, Новости дня

Новый пакет обновлений для браузера Microsoft Edge уже появился в раннем доступе. По словам специалистов, после установки Edge станет потреблять меньше ресурсов, а его работа ускорится.

Как сообщают источники из Microsoft, полноценная версия обновлений к браузеру появится сразу после Нового года. Программный продукт получит название Microsoft Edge 88.

Данное обновление станет одним из самых крупных, считают эксперты. С ним Edge получит новые инструменты для управления вкладками, которые можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. Этого пока нет даже в Google Chrome, хотя этот браузер давненько уже доминирует на рынке, отмечают эксперты. Кроме того, в обновлении предусмотрены так называемые спящие вкладки, которые легко активировать, но пока пользователь их не трогает, они не потребляют ресурсы.