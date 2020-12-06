Мнение: Можно ли уйти от кармы

06.12.2020, 2:48, Разное

Кашин, сидящий в Лондоне, выдал заветное в своем телеграм-канале (закруглим тему Чубайса):



“Политолог Марков интересно написал (что? Да), что залоговые аукционы – это был патриотический поступок, потому что иначе бы российскую экономику скупили бы западные монополии, и Россия утратила бы суверенитет. Я что-то такое в свое время читал в журнале Эксперт про банковскую систему – что вот Польша пустила в 90 году иностранные банки, а Россия нет, поэтому Россия молодец.

Но вот представим, что не было бы этих патриотических поступков, и действительно они все бы скупили, и вместо Роснефти сейчас был бы Шелл, вместо Газпрома Бипи, вместо Мегафона Водафон и так далее. Что было бы?

Был бы Путин двадцать лет, был бы День Победы с георгиевской ленточкой, был бы Соловьев по телевизору, был бы Кадыров в Чечне, да и Крым был бы наш. Только вместо Роснефти Шелл, а какая разница?”

Да, это и есть ключевой вопрос: а если бы не продавать Норникели и Юганскнефтегазы нехорошим людям типа Потанина или Абрамовича, а сразу бы сбыть их иностранцам – как, стало бы лучше? Тут в комментах уже отвечали – “в таком случае никакого Крыма никому в голову бы не пришло присоединять”, подразумевая, что это хорошо.

По поводу этого увлекательного спора у меня одно только предуведомление: очень похоже, что это не более чем спор индийских грешников на тему “как уйти от кармы”.

Проблема всего лишь в том, что от кармы уйти нельзя. Залоговые аукционы если и отдалили переход “национальных достояний” в руки иностранных собственников, то в исторической перспективе очень ненадолго. Тут самый яркий пример – тот же КрАз и “Русский Алюминий” Дерипаски. Вроде бы “русское” предприятие – а на самом деле и собственники в иностранной юрисдикции с самого начала, и контроль над предприятием по требованию (!) США вдруг почему-то перешел в руки Американского МинФина. Причем – без денег (!!). Сразу возникает подозрение – а владел ли им Дерипаска на самом деле?

Есть мнение, что крупная собственность как красивая женщина – сама выбирает, кому принадлежать. Если ты ей не соответствуешь по масштабу – ты ее не удержишь, ссылайся ты хоть на “законы”, хоть на “национальные интересы”. И в этом смысле есть подозрение, что мы УЖЕ всё потеряли (просто пока еще не все это поняли).