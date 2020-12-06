 

Ротару выступила на «Песне года» в Москве

06.12.2020, 2:46, Новости дня

Певица София Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.

В Instagram-stories Ротару опубликованы кадры выступления. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщал, что Ротару выступит на фестивале бесплатно. На странице фестиваля в Instagram сообщается, что на концерте соблюдались все требования, связанные с коронавирусом. В эфире запись покажут 1 и 2 января, передает РИА «Новости».

Народная артистка СССР и Украины София Ротару с 1973 года участвовала в программе «Песня года». В 2018 году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных соотечественников», но уже в 2019 году вернулась на фестиваль. Поведение Ротару вызвало волну критики в России.



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