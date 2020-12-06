 

Китайский космический аппарат совершил стыковку на «трассе Кондратюка»

06.12.2020, 2:46, Новости дня

Образцы лунного грунта перегрузили на возвращаемым модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5», говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.

Модуль для взлета успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями в 5.42 (00.42 мск), а в 6.12 (1.12 мск) – перегрузил образцы грунта на возвращаемый модель. Взлетный модуль вышел на орбиту, а возвращаемый и орбитальный приближались к нему. Стыковку завершили методом «захвата». В сообщении подчеркивается, что это первое в истории Китая успешное проведение стыковки на «трассе Кондратюка».

Теперь орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются и будут ждать возможности вернуться на Землю. При благоприятных условиях они разделятся, орбитальный модуль должен сгореть в атмосфере, а возвращаемый – приземлиться, передает РИА «Новости».



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