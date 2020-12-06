 

Мнение: Jaakari Komppania

06.12.2020, 2:22, Разное

Почти типичное подразделение финский армии.
А теперь давай, пошути про черного Маннергейма в кино.

Источник: Colonel Cassad



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