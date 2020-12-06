 

Дочь министра обороны Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

06.12.2020, 2:08, Разное

Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, стала новым президентом Федерации триатлона РФ (ФТР). Об этом она сообщила в своем инстаграме. Выборы руководства организации состоялись в здании Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Голосование / Скрин: инстаграм Ксении Шойгу.

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — пояснила она.

Как уточняет ТАСС, Ксения Шойгу была единственным кандидатом на пост главы ФТР. Ее кандидатуру предложил бывший глава федерации Петр Иванов, которого 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дочери Сергея Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. По профессии она экономист и финансист, окончила МГИМО в 2013 году. Также она является руководителем «Лиги героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, таких как «Забег.РФ», «Гонка героев», «Арена героев».

Источник: Новая газета



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