В одесской больнице, где лечат больных COVID-19, тела умерших лежали в холле, пока пациенты не пожаловались в Минздрав

06.12.2020, 2:04, Новости дня

В одесской городской больнице №5 недавно открыли очередное отделение для пациентов с COVID-19, однако там нет ни свободных мест, ни медицинского персонала. Об этом говорится в материале издания Texty.org.ua, обнародованном 2 декабря.

Пациенты больницы рассказали автору статьи о том, что происходит в заведении.

Так, по словам Ивана, у которого в этой больнице лежат родственники, на одном этаже, где лежат около 40 человек, есть только около пяти кислородных концентраторов. Приобрести один из них помогли волонтеры по просьбе самого Ивана.

“Врачей как таковых в больнице нет, осмотр у нас проводил невропатолог. Все лекарства пациенты закупают за свои деньги. Но нужны еще медсестры, чтобы проводить курс терапии, а их нет”, – рассказал мужчина.

Он отметил, что его близкие на следующий день после госпитализации увидели в больнице тела умерших, которых никто не вывозил.

“Больным пришлось звонить на горячую линию COVID-19. Но оттуда их направили на горячую линию Минздрава. Только после этого трупы куда-то вывезли”, – сказал Иван.

Пациентка Ирина, которая лежит в этой же больнице, подтвердила, что тела умерших находились в холле. Кроме того, каталки с умершими стояли и при входе в отделение возле аптеки. Из-за этого, по ее словам, аптека не работала несколько дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали более 801 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончался 13 421 пациент с COVID-19, выздоровело 412,5 тыс. человек.

В Одесской области инфицировалось более 50 тыс. человек.