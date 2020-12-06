 

Из-за засухи Намибия продаст с аукциона 170 диких слонов

06.12.2020, 2:04, Новости дня

Намибия выставила на продажу 170 “ценных” диких слонов из-за засухи и увеличения численности популяции. Об этом 2 декабря сообщило министерство окружающей среды этой южноафриканской страны, сообщает телеканал CNN.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что будет продавать слонов на аукционе для жителей страны и иностранцев. Все они должны обеспечить животных карантинными помещениями, оградой, которая защищает от диких животных, и соответствующими помещениями для их проживания. Иностранные покупатели также должны доказать, что природоохранные органы в их странах позволят им экспортировать слонов.

Как и некоторые другие африканские страны, Намибия пытается найти баланс между защитой ценных видов животных, таких как слоны и носороги, и одновременным устранением опасности, которую они представляют, когда вторгаются в районы проживания людей.

По данным правительства, в Намибии с 1995 до 2019 года популяция слонов выросла с 7,5 до 24 тысяч. Однако в прошлом году страна заявила, что рассматривает выход из правил, которые не позволяют продавать исчезающие виды животных. Например, в октябре Намибия выставила на продажу 70 самок и 30 самцов буйволов, чтобы снизить нагрузку на пастбища.

Телеканал отмечает, что Намибия в 2019 году выставила на аукцион 1000 животных из национальных парков, в том числе 500 буйволов, из-за самой сильной засухи за столетие.

Слоны Намибии относятся к числу видов, которым угрожает исчезновение из-за браконьерства, незаконной торговли дикими животными и экологических факторов. Средства, которые страна получит от продажи животных, пойдут на сохранение вида.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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