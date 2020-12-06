Мнение: Вена, Фрейд и Оджалан

06.12.2020, 1:54, Разное

Смотался на денек в Вену, благо, из Праги недалеко. Грех ведь с шенгеном в зубах не побывать в давешней мировой столице, раз уж подвернулась возможность!

Что больше всего поразило в Вене? То, что в какой-то момент я совершенно явственно ощутил себя… в Питере! Еще и погода поспособствовала – низко висящее небо, пасмурно, ветер, дождит – словом, такая, какая в нашем граде Петра все 360 дней в году. Холодно и величественно. Я бродил по Хофбургу, вышел к императорскому дворцу… Эх! Все эти вздыбленные медные всадники, вертикали, шпили, сырой воздух, широкие площади, проезжают трамваи… Ну Питер и Питер.

Тут я еще и коней увидел. Клодтовских. В точности как с Аничкова моста. Причем в том же количестве 4х штук! Стоят себе возле очередного дворца. Откуда они там взялись? Тут должен сказать, что я для первого знакомства никаких экскурсий не брал, гулял “дикарем”, глазея по сторонам. Это мой излюбленный метод знакомства с новыми городами. Так, конечно, рискуешь пропустить очень много “ценной информации” и самих достопримечательностей – но зато получаешь возможность составить цельное и при этом СВОЕ впечатление.



Вена, Рингштрассе

А ведь что мы ищем в чужих городах? Не информацию же, право слово! Нужны впечатления – желательно, конечно, незабываемые. Вспомнил, кстати, как на первом курсе университета нам рекомендовали читать главы в учебниках – подряд, не останавливаясь, чтобы узнать значение какого-то непонятного слова или чтоб разобраться в непонятном абзаце. При таком подходе – говорили умные люди – будешь, во-первых, спотыкаться почти каждую минуту, а во-вторых – так и не ухватишь целостной мысли ВСЕЙ главы: в голове останется каша от “непонятностей”.

Многие попадают в эту ловушку с экскурсоводами, которые разжевывают им каждый памятник. В результате остается у них какой-то калейдоскоп обрывочных сведений, а реального представления о городе в целом – нет.

В Вене я, во всяком случае, не сделал этой ошибки. И насладился городом по полной. Реально, съездите в Вену – вы увидите, откуда у нашего Питера ноги растут. При этом, подчеркну, у меня не создавалось впечатления копии – “а вот в Питере лучше”, “а вот в Вене лучше”. Было странное чувство, что я нахожусь как бы В ОДНОМ ГОРОДЕ. Одном и том же. Видимо, это и называется “европейский уровень”.

Да, и финальный штрих: в Питере, как известно, все не как у людей – там буквы “М”, обозначающие станции метро, делают не красными, а почему-то синими. Так вот и в Вене большие U, обозначающие метро местное – тоже, представьте, синего цвета.

Правда, на улочках “иннере таун” (внутреннего города) ощущение Питера пропадает. Питер там где-то на границах между районами, когда город вырывается на большие пространства. А в узких улочках, если по ним побродить, рождается чувство особое, какое-то домашнее и вместе с тем высокое. Такое, знаете, чуть-чуть потертое, но основательное, крепкое и красивое сдержанной мужской красотой разношенного, удобного и ОЧЕНЬ качественно сделанного башмака. Чувство Вены! Да, я полюбил этот город, признаю не тая.

Кстати, вчера в результате бесцельных блужданий, вдруг набрел… на музей-квартиру Фрейда. Пожалуй, это сама Вена оценила мой к ней деликатный подход, и сделала подарок.

Музей из квартиры Фрейда довольно своеобразный, поскольку, как с порога предупреждают смотрители, в ней нет практически ни одного предмета из фрейдовской обстановки (старик Зигмунд, хоть и “бежал от фашистов” в 30е, все-таки как-то умудрился вывезти всю мебель в Лондон, включая и знаменитую кушетку). Более того – до 1986 года это вообще была обычная квартира под съем, и в ней жили обычные жильцы.



Зигмунд Фрейд

Но все равно – психологу грех не побывать в таком месте, пусть даже там вместо обстановки есть только черно-белые фотографии этой обстановки. Опять же, что поразило. Во-первых, оказывается, у Фрейда не было отдельного офиса для приема пациентов; он их принимал прямо у себя на квартире. С одной стороны – вроде удобно, с другой – гм! Тесновато!

И сама квартира. Так, на первый взгляд, вроде большая – восьмикомнатная. Но если учесть, что добрая половина комнат была отведена под “работу с клиентами” (прихожая, комната ожидания, приемная и кабинет), остается всего четыре комнаты. И это при том, что у Фрейда было 6 (шесть!) детей! Как-то с учетом этого обстоятельства ситуация видится совсем по-другому, не так ли? Похоже, в доме у основателя психоанализа все жили друг у друга на голове. Вот так и рождаются гениальные теории!

Об отелях. Естественно, верный своему принципу спонтанности, я заранее никаких отелей не бронировал. Был уверен, что в таком туристском городе, да еще не в сезон, уж какой-нибудь номерок себе найду без проблем, просто заглядывая в приглянувшиеся заведения. И точно. Правда, для начала пришлось, как Остапу Бендеру в аналогичной ситуации, отвергнуть несколько вариантов из-за чрезмерной помпы и ненужных понтов; скажем, в забавном “Ринге” на Рингштрассе строгая вьетнамка с “Ресепшн” предложила номер в 45 кв. м за 289 евро. Примерно такую же сумму с меня попытались стрясти и в “Мариотте”.

Однако ночевать на 45 кв. м я счел нецелесообразным – и чудесно устроился в третьем попавшемся на пути отеле на той же Рингштрассе. Это оказался “Редиссон”. 140 евро за ночь вместе с завтраком, отличное обслуживание, вай-фай! Завтрак, впрочем, как раз-таки брать не надо – оказалось, что ничего особенного, лучше поесть чего-то более аутентично венского в самом городе. Но “Редиссон” всем рекомендую – очень душевно. И практически в самом центре.

Вечером, уже прощаясь, заскочил на Штефанплатц – поесть пирожных в кафе “Айда”. Почти у входа в метро ко мне подскочили двое молодых людей чуть восточной внешности, с чистыми и приятными лицами, держащие в руках какие-то подписные листы. Классические “юноши бледные со взором горящим”. Я сперва подумал, что это какие-нибудь антиглобалисты. Оказалось, нет – они собирали подписи за освобождение Оджалана.

– А, – говорю, – я его знаю! Это же курд?

– Ya-ya, – энергично закивали ребята. – Курд!

– Тогда подпишу, конечно. Оджалана я знаю. I’m from Russia, guys!

Парни наперебой принялись горячо рассказывать, как важно мое участие и что мое мнение чрезвычайно важно для них и вообще для поддержки всех хороших людей на планете.



Абдулла Оджалан

Отойдя с чувством выполненного долга, я проверил все ж сумку, кошелек, карманы. Все оказалось на месте. Уезжал обратно в Прагу чрезвычайно довольный и в целом, и этим маленьким завершающим штрихом: не зря съездил, вон, и человеку помог… (2012)