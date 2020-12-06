 

Украинского музыканта убили из-за квартиры

06.12.2020, 1:52, Новости дня

В Киеве известного украинского музыканта Александра Деревянко задушили черные риелторы ради квартиры стоимостью 150 тыс. долларов.

Тело 65-летнего музыканта, который многие годы работал с участницей «Евровидения-2006» Тиной Кароль и другими популярными украинскими исполнителями, нашли 4 декабря в одном из гаражей Борисполя. По версии следствия, арендатор гаража и его сообщник втерлись в доверие к музыканту, попросив обучить их игре на гитаре, а затем убили мужчину. Чтобы скрыть преступление, они прикрепили на входную дверь его квартиры записку: «Уехал в командировку, звоните», передает «Московский комсомолец».

Квартира, которая принадлежала Деревянко, расположена в самом престижном районе Киева, ее стоимость оценивается как минимум в 150 тыс. долларов.

Отмечается, что за убийство в составе организованной группы двум задержанным грозит пожизненное заключение. Прокуратура Печерского района Киева намерена добиваться ареста подозреваемых на период досудебного следствия без права внесения денежного залога.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего Дениса Якушина и 33-летней Ирины Федоровой, совершившими незаконные сделки по продаже квартир. Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили.



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