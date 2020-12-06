 

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

06.12.2020, 1:52, Новости дня

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию в качестве санкции можно отключить от международной системы платежей SWIFT.

Кравчук отметил, что «скоро будут каникулы рождественские и новогодние». Если до конца 2020 года ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать, то начало 2021 года, по его мнению, «будет началом нового стандарта понимания ситуации» Киевом, началом «поисков новых влияний» и «предложений относительно давления» на Россию. Как сообщил Кравчук, «это могут быть, скажем, санкции, которые называются «международная расчетная система». По его словам, Украина «будем это просить и требовать этого», как и «других санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24»

«Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, – это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», – сообщил он, добавив, что «это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».

Глава украинской делегации заверил, что украинская сторона не собирается «требовать войны», поскольку это не входит в «демократическую философию» Украины. Кравчук отметил, что Киев намерен координировать свои усилия с ЕС и США в отношении России, а к переговорам с представителями ДНР и ЛНР готов только после демилитаризации региона. Он заявил: «Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми».

Напомним, Москву уже пытались запугать возможным отключением от SWIFT. Так, в 2018 году спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что таким может быть ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе, которые нарушили границу России. В Госдуме сравнили возможное отключение РФ от SWIFT с выстрелом «не в ногу, а повыше». Подобный шаг ударил бы не только по Москве, но и по всей мировой финансовой системе. 

SWIFT – это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году. Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран. США угрожали ввести санкции в отношении самой платежной системы SWIFT, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями. В SWIFT не испугались западных санкций.



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