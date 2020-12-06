 

Здание правительства Болгарии забросали тыквами в 150-й день протестов

06.12.2020, 1:52, Новости дня

В Софии уже 150 дней подряд проводят акции протеста с требованием отставки правительства Бойко Борисова и главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, сообщают информационные агентства.

На улицы в субботу вышли несколько сотен человек, которые забросали здание правительства старыми тыквами и заявили, что «лучшей еды работающие в этом здании не достойны». Демонстранты прошли по улицам Софии, частично заблокировав движение транспорта. Акции в Болгарии продолжаются 150 дней подряд, в разных городах страны они собирают от сотен до нескольких тысяч человек, передает ТАСС.

Напомним, на общенациональный акции протеста в Болгарии выходят и полицейские, которые требуют повысить им зарплату. Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале сообщил об утрате правительством его доверия. Борисов соглашался лишь на увольнение отдельных министров, передает РИА «Новости».

В августе Борисов в обращении к гражданам заявил, что пришло время для «перезагрузки государства» и сообщил о планах изменить конституцию страны. Среди изменений, которые предлагается внести в конституцию, – сокращение количества депутатов Народного собрания (болгарского парламента) с 240 до 120 человек, упразднение Высшего судебного совета, ограничение полномочий главы минюста.



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