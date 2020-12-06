Природа щедро одарила красавицу – Личное мнение

06.12.2020, 1:48, Разное

Лариса Долина припёрлась на мероприятие в Кремль в микро-шортах.



Фото: Комсомольская правда, RuNews24

Утянутая в корсет, полуголая бабка в ботфортах, впивающихся в жирные, короткие ноги, выглядит безапелляционно жалко.

Не менее жалко выглядят и пришитые патлы русалки на полулысой старушечьей башке, и морщинистая кожа в пигментных пятнах на вываленной в декольте груди.

Долина превратилась в посмешище. Меня это, впрочем, не удивляет.

Мне интересно другое: почему я говорю всем очевидную, неоспоримую правду, а журналисты многих СМИ — нет.

Вот как прокомментировала убогий наряд Долиной «Комсомольская правда»:

Лариса Долина всегда умела произвести впечатление. Природа щедро одарила красавицу-певицу не только мощным и красивым голосом, но и шикарной фигурой. Даже в свои 65 лет вокалиста по-прежнему может позволить себе смелые наряды.



Вот что написал «Стархит»:

На многих звездах отсутствие работы и гастролей сказалось даже скорее положительно. Лариса Долина, которая выбрала для появления на премии мини-шорты и топ с глубоким декольте, выглядела лет на десять моложе паспортного возраста.



И это — далеко не весь перечень дифирамбов Долиной в прессе. Читаю я их и думаю: Долина бабла занесла, что ли, чтобы её похвалили?

Или некоторые журналисты настолько привыкли мыслить и изъясняться штампами, что не задумываются о том, о чём пишут? Долина — легенда, а, значит, красивая?

Да, какая она, к чёрту, легенда? В российском шоу-бизнесе легенд нет. Последней легендой у нас был Фёдор Шаляпин. Это — во-первых.

Во-вторых, Долина никогда не была красивой. У неё — злое, бесформенное лицо, плохая фигура и отвратительный вкус в одежде. Так было всегда: даже в её молодости.

Почему же СМИ нахваливают персонажей, при взгляде на которых лично мне хочется повертеть пальцем у виска? Ваши версии?