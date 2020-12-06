Мнение: Письмо: “Замуж вышла по большой любви”

06.12.2020, 1:42, Разное

Как и обещала для сравнения с рапанами – женщина-нерыба. Почти-нерыба.

Есть момент в письме, где она откатывает в рыбу. Но в остальном она – нерыба.

slowmo_mary

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Большое спасибо за Ваш блог и знания, которыми Вы делитесь!

Возможно, моя ситуация подойдёт для разбора в рубрике, сама разобраться в ней, к сожалению не могу.

Обо мне: 28 лет, 4 года назад переехала в Европейскую страну, работаю специалистом, зп выше среднего, своя квартира в ипотеке в хорошем районе, машина, нормально выгляжу. Недавно я вышла замуж во второй раз и сейчас жду ребёнка. Замуж вышла по большой любви и муж у меня замечательный. 31 год, свой бизнес, много недвижимости, спортсмен и красавец, с прекрасным чувством юмора.

(У мужа гораздо выше ОЗ, это уже говорит, что она нерыба. Бывает иногда и рыбам так везет, за счет их красоты, например, или сексуальности. Но отношения рыб с мужчинами с ОЗ намного больше со временем превращаются в ад, уж лучше бы и не везло)

Проблема вот какая: я совсем не понимаю как вести семейный бюджет и кто сколько должен в него вкладывать. Тот же вопрос касается ведения домашнего хозяйства. Я с 20 лет работаю и обеспечиваю себя сама. Мой первый муж (на Родине) был обеспеченным человеком и все мои заработанные деньги позволял тратить исключительно на себя, от моего вклада в семейный бюджет отказывался, т.к. суммы которые я зарабатывала, были для него смешными, хотя зп была выше средней по городу и нормальная должностью. Был щедрый и широкой души человек – подарки, шоппинг, дорогие курорты, подарил хорошую машину и на хозяйство всегда давал суммы, которые я просто не успевала тратить.

(Это русские мужики. Они чтут гендерные традиции – считают своим долгом содержать своих жен. За счет этого больше доминируют, хотя это зависит от значимости женщины и от ее границ. Часто то, что женщины считают “доминированием” – вынужденная мера, чтобы не дискутировать по любому поводу и не ссориться по пустякам)

После развода я отказалась от раздела имущества и уехала в Европу строить свою жизнь с нуля. Уровень жизни я себе такой, как имела в браке, не могла обеспечить. Но вполне себе хорошо справлялась. На работе была на хорошем счету, получала несколько раз повышения и смогла себе отложить на ипотечный взнос, ремонт и покупку машины.

(Она самостоятельная и сильная женщина. Но если придираться к ее границам, можно увидеть, что она считает отказ от раздела имущества – щедростью. Хотя имущество все-таки было мужа. Не было даже совместного ребенка, за счет которого можно было бы считать, что автор потеряла время карьеры в декрете. По сравнению с женщинами-рапанами это и правда щедрость с ее стороны, но если оценивать автора по меркам нерыбы, здесь видна небольшая уязвимость ее локуса, которая сейчас и стала как раз ее проблемой)

С появлением в моей жизни Г. – нынешнего мужа, я совсем растерялась. Тут в Европе мужская щедрость редкость и даже если человек обеспеченный, широких жестов по отношении к женщине он делать не спешит. На этапе отношений, мы вкладывались примерно 60 на 40. Он всегда платил за меня в ресторанах, но например расходы в поездке мы делили пополам – я сама это предлагала. По уровню достатка Г примерно на одном уровне с бывшим мужем. После того как он мне сделал предложение – он открыл общий счёт в банке, где всегда есть деньги и сказал этим счётом пользоваться на наши семейные дела и на себя. На моё предложение тоже переводить туда часть своей зарплаты, он отказался. Я стараюсь платить с него действительно только наши совместные вещи и никогда не использовала в своих личных целях, чтобы себе что-то купить. При этом я много покупаю Г. подарков и разных вещей в дом. Сейчас я в декрете и активно помогаю Г. – он вкладывается в недвижимость. Я занимаюсь ремонтами, всей бумажной работой, налогами, счетами, плюс работа по дому. Я считаю, что эти мои вложения равноценны тому, что я пользуюсь этим совместным счётам для совместных покупок.

(Здесь она все правильно делает и все верно считает. Видит границы хорошо)

Ещё перед свадьбой Г. хотел подписать брачный договор о раздельности имущества, я тогда плохо отреагировала и вопрос закрыли. Сейчас он опять вернулся к этому вопросу. Меня это унижает – я в его словах слышу только то, что он хочет обезопасить себя на случай развода. Хотя преподносит мне это под соусом, что ведёт бизнес и мало ли что может стать и что он хочет обезопасить меня от каких-либо долгов.

(Вот ее слепое пятно. Он хочет разделить границы, в том числе и для защиты ее. Будь она по-настоящему нерыбой и тем более рыбачкой, она сама предложила бы ему такой договор. Будь она даже хищницей, не мелкой, у которых иногда шатается локус, а крупной, она предложила бы ему такой договор сама. Понятно почему? Когда речь идет о мезальянсе финансовом, вы должны дать понять, что не собираетесь тянуть на себя одеяло, а собираетесь опираться на себя. В этом случае уважение к вам будет больше, ваша значимость вырастет, а с ней и щедрость вашего партнера. Главное, чтобы это не было вашей хитренькой манипуляцией, в этом случае вы обречены на провал. Это сами объясните?)

Взамен предложил мне выплатить мою ипотеку и оформить ещё одну квартиру. Я согласилась подписать договор о разделе, но отказалась от остального. Мол, гордость мне не позволяет принимать такие подарки.. Правильно ли я поступила?

(Абсолютно правильно. Никаких “в обмен”, никакого рапанского “в обмен” на его права на его же имущество)

Я перспективу развода вообще не рассматриваю, а во вторых я уверена, что я бы от него ничего не взяла, так же как и от первого мужа. Я по натуре гордый человек. Но сейчас у нас будет совместный ребёнок и это уже совсем другое дело. Не подписать этот договор я не могу, т.к. это будет мимо границ, наверное. Внутри меня душит жаба и я вобще не понимаю как он мог мне такое предложить. Я предложила ему теперь вкладываться в бюджет 50 на 50 и дела семейные тоже делать 50 на 50. Он злится и говорит, что так далеко мы не уедем. Подскажите, пожалуйста, как выйти красиво из этой ситуации? И как правильно вести домашнее хозяйство?

(Так и вести как муж предлагает. Надо подписать все, что он хочет. В этом случае у него появится стимул давать больше. Он хочет иметь удовольствие быть щедрым, а не иметь обязанность. Ему приятно вкладываться спонтанно, а не быть вынужденным. И если вы, автор, не откатите в рыбу совсем в этих отношениях, он сделает для вас намного больше, чем вы бы могли отжать у него по суду в случае развода. Тем более, что вы и так не собираетесь отжимать. Конечно неприятно, что вы сами не предложили ему такой договор и сопротивлялись на его предложение, но как-нибудь замните этот неловкий момент. И впредь не доводите ситуацию до того, чтобы он был вынужден отбирать у вас. Не тяните ничего и у него будет стимул делать для вас больше, а главное – уважение к вам будет расти и любовь. Это единственная правильная позиция при мезальянсе финансовом, тем более большом. Друзья, понятно, что другого варианта в границах нет?)

Спасибо, что прочитали