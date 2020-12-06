Мнение: Макрон – уходи!

06.12.2020, 1:28, Разное

После призывов Эрдогана к французам избавиться от Макрона, сегодня французы вышли на массовые митинги в крупных городах Франции (Париж, Нант, Страсбург и т.д.) против политики правительства, произвола и жестокости полиции и планов по ужесточению законодательства.

Все это уже традиционно привело к столкновениям с полицией, повреждению муниципальной и частной собственности, поджогам автомобилей и прочим, привычным для Франции времен Макрона вещам. Десятки задержанных и пострадавших.

Как начал свое правление с протестов, так и продолжает. Видимо ими же и закончит. А ведь какое было громадье планов, какие амбиции, но уже понятно, что вряд ли Макрон сможет всерьез изменит мнение французов о себе.

Казалось бы, перед ним был совсем уж никчемный Олланд, но даже против него так не бузили, как против Макрона. Поэтому троллинг со стороны "друга Реджепа" вполне оправдан.



Наши в городе.

Французы – вы невероятные!