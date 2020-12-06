Как живут люди во время ледяного ЧП во Владивостоке

06.12.2020, 1:14, Разное

Ликвидировать последствия удастся лишь через год, считают власти. Посмотрите на эти апокалиптические кадры!

Электроснабжение в пострадавшем от ледяного дождя Приморье спустя две недели после стихии восстановлено. Однако, режим ЧС еще не снят. Ликвидировать все последствия природного явления удастся в лучшем случае через год, пояснил губернатор края Олег Кожемяко.

Региону после циклона предстоит капитальная уборка — вывозить снег, скалывать лед с дорог и тротуаров, разбирать завалы из поваленных деревьев и конструкций.

Как сейчас выглядит Владивосток, «Новой газете» показали его жительницы. Посмотрите на эту апокалиптическую красоту!

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