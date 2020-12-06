В Баку пройдет военный парад по случаю победы в войне в Карабахе

06.12.2020, 1:10, Новости дня

В столице Азербайджана Баку 10 сентября пройдет военный парад, посвященный победе армии страны в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В параде примут участие более 3 тыс. человек. Там будет представлено около 150 единиц военной техники, в том числе современная военная техника, ракеты и артиллерия, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.

В сообщении говорится, что на параде также будут представлены военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время боевых действий.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель “властей” Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. В Баку заявили, что за время боев погибло 2783 азербайджанских военнослужащих.