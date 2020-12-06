 

Минобороны Украины должно стать гражданским учреждением – Таран

06.12.2020, 1:10, Новости дня

Министерство обороны Украины должно стать гражданским ведомством. Об этом министр обороны Андрей Таран заявил “Урядовому кур’єру” в интервью, которое было опубликовано 5 декабря.

“Вследствие реформ Министерство обороны Украины должно стать эффективным гражданским учреждением, которое формирует политику в сфере обороны и осуществляет эффективный демократический контроль, а Вооруженные силы Украины должны получить оперативные (боевые) возможности, максимально достижимые с учетом предоставленных ресурсов, которые построены и функционируют в соответствии со стандартами Альянса, обеспечивают выполнение задач по защите нашего государства и эффективно действуют в совместных операциях с вооруженными силами государств – членов НАТО”, – сказал он.

Министр отметил, что реформы в оборонной отрасли Украины связаны “с совершенствованием системы демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, сочетанием систем оборонного и бюджетного планирования, созданием прозрачной и эффективной системы закупок и управления оборонными ресурсами”.

Украина стремится стать членом НАТО, в связи с чем реформирует оборонную отрасль.

Завершить реформу в 2016 году на тот момент глава Минобороны Степан Полторак обещал через три года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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