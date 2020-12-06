Грунт с астероида Рюгу доставлен на Землю

06.12.2020, 0:58, Новости дня

Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Капсулу нашли с помощью вертолета. Ожидается, что работы по сбору и транспортировке капсулы будут проведены утром в воскресенье, передает ТАСС.

Напомним, в 2014 году к астероиду запустили японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»). В 2018–2019 годах зонд совершил две успешные посадки на поверхность астероида. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы получить образцы из более глубоких слоев. 3 декабря зонд 2019 года отправился обратно к Земле. 5 декабря 2020 года зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта.