Мнение: Прогресс строительства 3-го китайского авианосца

06.12.2020, 0:34, Разное

Текущий прогресс строительства 3-го китайского авианосца.

Рядом с ним достраивается еще один большой эсминец (по размерам он превосходит и российские "Атланты" и американские "Тикондероги", поэтому в американцев их периодически называют крейсерами) типа 055, которые входят в состав текущих и перспективных китайских АУГ.

На реконструкции ниже, примерные контуры 3-го авианосца, который будет еще больше, чем два предыдущих – "Ляонин" и "Шаньдун".

И до кучи, ибо уж больно кучно пошло

1. Китай запустил новый большой термоядерный реактор.

В пятницу почти без отставания от графика в исследовательской лаборатории в Чэнду, провинция Сычуань, принят в эксплуатацию экспериментальный термоядерный реактор HL-2M Tokamak. Установка пришла на смену реактору HL-2A. Новый реактор позволит китайским учёным проводить эксперименты с плазмой, разогреваемой до температуры 150 млн °C, что в три раза больше, чем позволял HL-2A. И это в десять раз больше, чем внутри Солнца!

Экспериментальный термоядерный реактор HL-2M Tokamak станет новым, более совершенным полигоном для изучения течения термоядерных реакций. Разогретая до сверхвысоких температур магнитоактивная плазма внутри реактора удерживается магнитным полем. По словам учёных, реактор HL-2M может удерживать плазму до 10 секунд.

Изучение процессов в лаборатории поможет довести разработку установки до создания экспериментального реактора, который начнут строить в Китае в следующем году, и до промышленного прототипа, который планируется построить к 2035 году. Переход к полномасштабной эксплуатации термоядерной энергии Китай рассчитывает осуществить к 2050 году.

Также работа реактора HL-2M Tokamak может помочь в развитии международного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), в рамках которого на юге Франции строится термоядерный реактор с участием ведущих стран, включая Россию, Китай, США, Японию и других. Как и HL-2M Tokamak, реактор ITER будет разогревать изотопы водорода до 150 млн °C. Поскольку реактор ITER будет ведён в эксплуатацию в период с 2023 по 2025 годы, эксперименты на китайском реакторе HL-2M могут помочь в осуществлении проекта. Ждём интересных результатов!

https://3dnews.ru/1027110/kitay-zagigaet-iskusstvennoe-solntse-vvedyon-v-ekspluatatsiyu-termoyaderniy-reaktor-hl2m-tokamak – цинк

2. В Китае запустили квантовый суперкомпьютер.

Группа ученых из КНР под руководством физика Пань Цзяньвэя создала прототип супербыстрого квантового компьютера «Цзиучжан». Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа, это устройство, обладающее квантовым вычислительным преимуществом, также известным как «квантовое превосходство», способно решать задачи, которые не доступны классическим компьютерам.

Ученые продемонстрировали вычислительные способности фотонного вычислителя «Цзиучжан» с помощью специального алгоритма GBS (Gaussian boson sampling), с которым он справился в 100 трлн раз быстрее самого мощного из существующих суперкомпьютеров. Китайские разработчики заявили, что вычислительные способности их аппарата в 10 млрд раз превышают скорость 53-кубитного квантового процессора Sycamore («Сикомор»), разработанного в прошлом году американской компанией Google («Гугл»).

«Квантовое вычислительное преимущество является своего рода порогом, — отметил Лу Чаоян, профессор Университета науки и технологий Китая. — Тот факт, что новый прототип машины квантовых вычислений обладает вычислительной мощностью, превышающей самый мощный традиционный компьютер в решении определенной задачи, доказывает, что у него есть возможность совершить прорыв во многих других областях».

Китайские ученые отметили, что возможности их разработки имеют потенциал применения в таких областях, как теория графов, машинное обучение и квантовая химия. Их работа была опубликована в американском научном журнале Science («Сайенс»).

В октябре 2019 года компания Google объявила, что ей удалось построить 53-кубитный квантовый процессор Sycamore и продемонстрировать «квантовое превосходство» над обычными компьютерами.

https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchyenye-kitaya-predstavili-sverkhbystryy-kvantovyy-kompyuter/ – цинк

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Китайский суперкомпьютер "Тяньхэ-1А", способный выполнять 2,57 квадриллиона операций в секунду, занял первое место в международном рейтинге 500 самых мощных ЭВМ мира.

В рейтинге, опубликованном 15 ноября международной организацией "ТОП-500" на ее официальном веб-сайте, "Тяньхэ-1А" с большим преимуществом потеснил на вторую позицию предыдущего лидера — американский Cray XT5 "Jaguar", мощность которого составляет 1,75 квадриллиона операций в секунду.

"Тяньхэ-1А" был разработан Национальным университетом оборонной технологии при НОАК и в настоящее время служит в базирующемся в г. Тяньцзинь /Северный Китай/ Государственном центре суперкомпьютерных вычислений /ГЦСВ/. Он применяется в таких сферах, как нефтяная разведка, метеорологическое прогнозирование, биофармацевтика, дизайн анимационной продукции и т.д.

Главный инженер китайской системы суперкомпьютеров "Тяньхэ-1А" Ян Сюэцзюнь в эксклюзивном интервью корр. агентства Синьхуа сообщил, что высокая эффективность "Тяньхэ-1А" была достигнута благодаря сочетанию технологий CPU и GPU в выполнении операций.

"До этого технология GPU никогда не была применена для выполнения вычислительной работы. Поэтому мы уделили большую энергию повышению эффективности GPU." — сказал Ян Сюэцзюнь.

Другой китайский суперкомпьютер "Синъюнь", разработанный компанией "Шугуан" /"Заря"/ и Академией наук Китая /АНК/, занял 3-ю строчку в рейтинге. Его мощность составляет 1,27 квадриллиона операций в секунду.

Джек Донгарра — профессор американского университета Теннесси — сказал в письменном интервью Синьхуа, что он не будет поражен, если за один-два года Китай сможет соперничать с Соединенными Штатами в технологии производства процессоров.

По словам руководителя проекта "Тяньхэ-1А" Ли Наня, китайские ученые приступают к непрерывному повышению таких ключевых технологий, как широкомасштабные интегральные схемы.

Если в названном рейтинге 5 китайских суперкомпьютеров вошли в число первых 100 и не менее 40 ЭВМ страны оказались в числе первых 500, то среди первых 10 и первых 500 американские суперкомпьютеры заняли половину позиций.

"Нам следует разумно относиться к достигнутым успехам. По количеству США располагает сверхгосподством. Для Китая пространства для повышения общего уровня в области суперкомпьютеров широки." — полагает замзаведующего ГЦСВ Чжу Сяоцянь.

Сотрудник АНК Чжан Юньцюань отметил, что конкуренция в области суперкомпьютеров в мире является крайне напряженной. Очень трудно будет, чтобы "Тяньхэ-1А" сохранял лидирующую позицию в рейтинге более чем на год.

К настоящему времени объем капиталовложений в "Тяньхэ-1А" достиг 600 млн юаней /90,4 млн долл США/. В нем действуют 14,396 тыс CPU Intel, 7168 GPU NVidia, а также 2048 CPU отечественного производства Фэйтэн.

Чжан Юньцюань сказал, что решающую роль в "Тяньхэ-1А" играют зарубежные процессоры. В будущем году Китай будет применять больше процессоров отечественного производства. В ближайшие один-два года в область суперкомпьютеров нужно будет инвестировать еще 2-3 млрд юаней.

Как сказал Цянь Дэпэй — ответственное лицо программы по реализации важных проектов в области высокоэффективных компьютеров, известной как программа 863, Китай остается слабым в технологиях CPU, системного программного обеспечения и метода вычислений.

"Для того, чтобы суперкомпьютеры стали мощным элементом для повышения производительности, нам надо своевременно запланировать будущее." — сказал Цянь Дэпэй.

http://russian.people.com.cn/31517/7201998.html – цинк