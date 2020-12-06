Парламент Аргентины одобрил налог на богатство для борьбы с коронавирусом

06.12.2020, 0:16, Новости дня

Аргентинский парламент 4 декабря одобрил предложение привлечь в казну около $3,7 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, введя налог для обладателей многомиллионных состояний. Об этом сообщает агентство Reuters.

Принятый закон предусматривает разовое взимание налога с физических лиц, которым принадлежат активы на сумму больше 200 млн аргентинских песо ($2,45 млн). Полученные деньги пойдут на покупку товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, помощь малому и среднему бизнесу, поддержку бедных районов и способствование развитию отрасли природного газа.

По словам сенатора от правящей партии Анабель Фернандес Сагасти, введенный налог “на богатство” экстраординарен, потому что страна оказалась в экстраординарных обстоятельствах.

Аргентина – третья по величине экономика Латинской Америке – третий год находится в рецессии. В стране зафиксирована высокая инфляция и резкий рост бедности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на 5 декабря коронавирусом в мире заразилось более 66,3 млн человек, более 1,5 млн из них скончались, 42,5 млн выздоровели.

Аргентина с населением в млн находится на девятом месте в мире по распространению болезни. Там инфицированы уже 1,45 млн человек, умерли 39,5 тыс.