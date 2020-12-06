Что сбили на Северном Кавказе в 1985 году?

06.12.2020, 7:29, Разное

Сейчас появляется все больше сведений о том, что мощная ПВО Советского Союза неоднократно реагировала на вторжение в воздушное пространство страны неопознанных воздушных объектов, которые в ряде случаев сбивались расчетами зенитно-ракетных комплексов или летчиками-истребителями. Один такой случай, произошедший в 1985 году над Северным Кавказом и описывает исследователь аномальных явлений Н.Непомнящий в своей книге “100 великих тайон НЛО”.

И вот, что он там пишет: “1985 г., 11 июля, 13.50 московского времени – РЛС на высоте 8 – 9 км, азимут 120 градусов, дальность 90 км от аэропорта Минеральные Воды (в районе пос.Прохладный) зафиксировано 7 аномальных меток, сходящихся и расходящихся в режимах СДЦ и “Пассив”. По линии военного сектора Минералводского РЦ ЕС УВД на сигнал системы госопознавания метки не отвечали, наблюдались устойчиво всеми радиотехническими средствами.

Около 14.00 на перехват для уничтожения целей поднят МиГ-25 с аэродрома Ростов-Южный. Визуально цели не наблюдались. Были также подняты истребители с аэродрома училища ПВО Армавира и еще один МиГ-25 с аэродрома подскока. Когда попытались перехватить НЛО и принудить к посадке, он пошел встречным курсом на столкновение в лоб на один из МиГов, из-за чего пилот вынужден был применить оружие. В 14.20 по целям выпущено две ракеты Р-40РД, одна из которых попала в цель.

Самолеты получили приказ кружить над местом падения цели до прибытия ПСС, при этом на самолете срабатывал датчик СРЗО-2, что указывало на сильное электромагнитное излучение с места катастрофы. Обломки НЛО были найдены двумя грибниками, оба умерли от радиации. На место приехала комиссия, собрали обломки, сфотографировали место инцидента, взяли подписки о неразглашении и вывезли материалы…

Среди обломков были также найдены тела трех биологических существ, один из них был еще жив, двое других мертвы. Объект упал примерно через 30 – 40 секунд после попадания ракеты, в горах в районе гребта Арик на территории Кабардино-Балкарской республики, между населенными пунктами Арик, Новое Хамидие и Нижний Курп. Прибыли два Ми-8 из Беслана и Нальчика; при ударе объект повредился и смялся – серебристый диск с диаметром 5,8 и высотой 4,8 м, с черным куполом, который отлетел при ударе, вес диска – 1750 кг (в том числе вес двигателя – 350 кг). Тела трех существ были вывезены спецсамолетом в Москву, в Институт медико-биологических проблем.

В настоящее время данный диск, на котором проведен полный комплекс работ по восстановительной инженерии, доводочные и наладочные работы для летного использования, является одним из наиболее опробованных и работоспособных из всех захваченных НЛО. В мае 1996 г. данный и еще один диск показаны в бункере президенту РФ Б.Н.Ельцину, замминистра обороны А.А.Кокошину, командующему ВВС Дейнекину и другим сопровождающим лицам, посетившим Капустин Яр и Ахтубинск”.

Возможно, что главная причина утаивания властями информации об официальных исследованиях феномена НЛО связана вовсе не с заботой о “предотвращении паники среди населения”, а с попытками освоения новых технологий, обеспечивающих технологический прогресс современной науки или даже с обеспечением интересов богатейших кланов и семейств Земли, не желающих терять суперприбыли принадлежащих им ТНК, которые “завязаны” на традиционных технологиях и углеводородной энергетике.

Хроника НЛО из архива Космопоиска

13 сентября 1967; Нальчик, СССР.

“Кавказская пленница” или кого сбили на Северном Кавказе в 1985 году

Очевидец наблюдал в телескоп треугольный объект с «кабиной» и вниз спущенной штангой. Была сделана фотография и зарисовка НЛО. Объект также наблюдали тысячи жителей города и окрестностей высоко в небе. Комментарий: Фото было переслано Ф.Зигелю, однако, сейчас сохранилась лишь его копия.

Лето 1968; Горы вблизи Нальчика, Кабардино-Балкария, СССР.

Контактер Виктор Петрович Костыркин стал очевидцем приземления дискообразного НЛО.

Осень 1977 (1978), день; вблизи п.Прохладный, Кабардино-Балкария, СССР.

В небе неслышно медленно двигался объект больших видимых угловых размеров (2-5 градусов), похожий на цилиндр с поперечными дисками или ступеньками и с круглыми окончаниями на обоих торцах. Объект появился вместе с концентрическими линиями на небе (но не в центре их). Некоторые свидетели посчитали, что видят в небе космический аппарат типа «Союз» в воздушной линзе. (Архив автора, случай N 42).

12 июня 1978, вечером около 22.00; на юго-западе Нальчика за пригородом Кенже над военным городком ПВО (бывший Учхоз), СССР.

В небе завис яркий огненный шар, переливающийся зеленоватыми и красноватыми оттенками. Шар на одном месте висел 15-18 минут. Диаметр казался равным примерно 500 метрам. Затем шар стал медленно удаляться в сторону Главного Кавказского хребта. Направление на юго-восток. Были предупреждены закавказские посты о направлении движения объекта, но объект там не был обнаружен. Наблюдали шар родственники В.Кострыкина, которые были на кладбище близ Кенже. (Сообщение N 973 «шар»).

9 сентября 1988, вечером между 20 и 21.00; плато Кумтюбе (Аномальная зона «Альфа») – высокогорный район вблизи реки Чегем в Чегемском ущелье и Бокового Хребта в Кабардино-Балкарии, СССР. Сотрудники гляциологической экспедиции СевКавГидромета наблюдали 5 светящихся шаров, вытянутых цепочкой, у вулканического массива. Расстояния между шарами были одинаковые. Диаметр каждого 2-3 метра.

В ту же ночь, там же, около 24.00. Несколько отдыхающих высокогорной турбазы видели над вулканическим массивом 5 шаров, «построенных» двумя рядами – 3 в верхнем, 2 в нижнем. (Записал со слов очевидцев В.Чернобров в 2001 году).

Комментарий: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от друга на несколько километров.

13 февраля 1989, вечер; Нальчик, Кабардино-Балкария, СССР.

По описаниям многочисленных очевидцев, со стороны Баксанского ущелья на высоте менее полукилометра со скоростью около 100 км/ч летел гигантский 550-метровый цилиндрическо-продолговатый (сигарообразный) объект с элементами типа прожекторов или иллюминаторов. Над Нальчиком, снизив скорость и высоту, НЛО развернулся и лег на обратный курс. В этот момент в его «кормовой части» появились нечто вроде «закрылков», после совершения поворота они исчезли. (Ажажа В. «Знакомьтесь: НЛО!» М., Панорама, 1990, с.5, 26).

“Кавказская пленница” или кого сбили на Северном Кавказе в 1985 году

6 сентября 1989; Кабардино-Балкария, СССР.

Повторилось наблюдение продолговато-цилиндрического объекта, аналогичного появлявшемуся 13.02.1989. (Со слов очевидца по телефону записал В.Чернобров в 1999 году). В тот же вечер, с 20.25 до 20.34; плато Кумтюбе (Аномальная зона «Альфа») – высокогорный район вблизи реки Чегем в Чегемском ущелье и Бокового Хребта в Кабардино-Балкарии, СССР. В районе вулканического массива экспедиционный отряд гляциологов наблюдал и сфотографировал белый светящийся шар.

Комментарий: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от друга на десятки километров.

Март 1990; вблизи г. Нарткала, Кабардино-Балкария, СССР.

В течение 23 минут на экранах локаторов наблюдался НЛО. Штурман Н.Бортичук из экипажа вертолета, вылетевшего на опознание объекта, впоследствии так описывал произошедшие события: «Погода в тот день была солнечной. Взяли предложенный курс. Цель (трехметровый серебристый шар с концентрическими кругами) обнаружили сразу, хотя на земле было множество естественных бликов. Он был на высоте порядка 500 метров, но, завидев нас, поднялся на нашу высоту (800 м) и начал уходить. Через несколько мгновений объект внезапно развернулся и понесся на нас с бешеной скоростью, увеличиваясь в размерах. Мы стали отворачивать где-то под углом 90 градусов. Объект зеркально повторил наш маневр».

27 марта 1990, ночью около 24.00; плато Кумтюбе (Аномальная зона «Альфа») – высокогорный район вблизи реки Чегем в Чегемском ущелье и Бокового Хребта в Кабардино-Балкарии, СССР. Над вулканическим массивом наблюдался НЛО дирижаблевидной формы, светящийся желто-оранжевым светом. НЛО выпускал вниз тонкий голубой луч, затем исчез за хребтом.

3 июня 1990, вечером в 23.53; плато Кумтюбе (Аномальная зона «Альфа») – высокогорный район вблизи реки Чегем в Чегемском ущелье и Бокового Хребта в Кабардино-Балкарии, СССР. Очевидцы над горным вулканическим массивом заметили куполовидное свечение. Цвет ярко-желтый, по краю красная кайма. Продолжительность явления около 30 мин.