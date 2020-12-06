Пульсирующий объект в ночном небе над Черным морем

06.12.2020, 7:47, Разное

Черное море и особенно Крым, как утверждают уфологи, находится под «колпаком» инопланетян.

Здесь якобы немало подземных и даже подводных баз пришельцем, например, НЛО, вылетающие из-под Медведь-горы Большой Ялты Крыма, – довольно частое явление.

И Черное море снова продемонстрировало нечто удивительное – НЛО в виде огненного «глаза», пульсирующий яркий объект над ночной водной гладью, который трудно идентифицировать иначе, как инопланетный аппарат, причем необычный и в какой-то степени даже волшебный (к сожалению, ни фото, ни даже видео это передать не могут).

Именно так его охарактеризовал житель Болгарии Розен Жейнов, который запечатлел это чудо над Черным морем близ города Бургас. Это не мог быть самолет, вертолет или дрон, уж слишком он необычен для земных летательных аппаратов, необычен буквально по всем показателям. Он уникален даже для НЛО…

Что касается уникальности увиденного, то с этим не согласны некоторые пользователи Сети интернет, в частности жители Крыма, которые, как оказывается, не раз видели нечто подобное – и всегда это происходило почему-то ночью над морем. Может, прав известный уфолог Скотт Уоринг, который в числе первых обратил внимание на этот видеоматериал и высказал свое мнение – НЛО вылетает из подводной базы и пульсирует в момент сброса лишней воды.

Так это или нет, знать нам не дано, но посмотреть на пульсирующий в ночи «глаз» инопланетной жизни интересно даже в той точки зрения, что многим землянам не удается встретить НЛО за всю свою жизнь. Насколько это печально, мнения тут разные, но нет такого русского человека, который, как говорится, бы не любил быстрой езды, то бишь желания хоть в чем-то оторваться от обыденности нашей жизни в стремлении соприкоснуться с настоящим чудом…

А потому предлагаем вам еще один видеосюжет с НЛО, который демонстрирует момент вылета сигарообразного аппарата пришельцев из мексиканского вулкана Попокатепетль. Автор видео наблюдал все это (и тут же записывал, естественно) с помощью онлайн-камеры, круглосуточно следящей за этим огнедышащим монстром вот уже много лет. Кстати, web-камера не первый раз фиксирует такие вылеты, словно в горе приоткрывается проход – и оттуда вырываются НЛО (практически всегда вот такие цилиндрические). Совсем недавно Скотт Уоринг даже запечатлел этот портал с помощью той же «живой камеры», следящей за Попокатепетлем. Как тайваньскому уфологу это удалось, он не совсем понимает даже сам, но в какой-то миг портал вдруг приоткрылся и попал в объектив видеорегистратора…