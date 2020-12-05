Мнение: Как выглядит дело Виктора Бута из барака колонии…

05.12.2020, 23:46, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

21 ноября 2010 года (воскресенье)

С 7 вечера удалось посмотреть практически все информационные и так называемые информационно-аналитические программы (хотя аналитикой там и не пахнет).

Сюжеты об экстрадиции Виктора Бута в США показались объективными. Вот кому действительно тяжело. И полная безнадега! Никакой надежды на освобождение, похоже, нет. Но он надеется. И не на чудо, потому как чересчур рационален. Но и вряд ли на справедливость. Опять же потому, что слишком рационален. Но если бы не было хоть малейшей надежды, за два с половиной года таиландских казематов давно бы мог сломаться, впасть в отчаяние безнадеги.

Моя ситуация в сравнении с ситуацией, заложником которой оказался Бут, это детская песочница в сравнении с карьерным самосвалом.

Вспомнились встречи с Виктором…. И его женой Аллой буквально за несколько недель до возбуждения уголовного дела уже в отношении меня самого.

***

Иван М. отозвал свое ходатайство об УДО. Свое решение Ваня объяснил так:

-Ну, освобожусь я. И что я буду делать на свободе? Зимой? Я уж лучше зиму здесь пересижу, а по весне попробую освободиться условно–досрочно.

22 ноября 2010 года (понедельник)

360-ый День Сурка…. Дни тянутся бесконечно долго. Сплошная пустота….

Приходил майор Никитенко, заместитель начальника оперчасти. Взял с меня объяснение по поводу моего заявления о возбуждении уголовного дела по ст. 129 УК РФ в отношении гражданина Шаймиева. Это, когда Минтимер Шарипович вначале в зале суда, а потом толпе журналистов поведал о том, как я «просился на работу» к Радику Шаймиеву.

Заявление мое с марта рассматривают. Уже несколько раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И столько же раз прокуратура отменяла постановление, как… преждевременное.

Решили вот меня опросить. Прислали в колонию грозную бумагу. А гражданина Шаймиева будут опрашивать? Или у нас как у Оруэлла «некоторые равнее»? Поживем – увидим.

23 ноября 2010 года (вторник)

Ночью приходили опера, провели «оперативно-розыскные мероприятия» и ушли с неплохим уловом – целым ворохом мобильников. Понятное дело, что ни одного акта об изъятии «запрещенки» составлено не было. С большой долей вероятности можно предположить, что очень скоро эти телефоны перекочуют на зону и попадут в руки арестантов, которые в состоянии оплатить радость общения с волей.

Фотография отсюда