 

В РФ раскрыли, кто рекомендовал ООН смягчить контроль за марихуаной

05.12.2020, 23:10, Новости дня

Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) рассматривала рекомендации экспертов из комитета по наркотической зависимости, сама ВОЗ не изучает их рекомендации, сообщил постпредставитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я всегда подчеркиваю, что не нужно путать Всемирную организацию здравоохранения и этих экспертов из комитета по наркотической зависимости. Они там действуют в личном качестве, их рекомендации ВОЗ не рассматривает, не изучает, не одобряет, а просто, как почтальон, пересылает генсекретарю ООН, а тот направляет в Комиссию по наркотическим средствам в Вену. Так что это не рекомендации ВОЗ, а рекомендации конкретных экспертов ВОЗ», – цитирует РИА «Новости» Ульянова.

Постпред пояснил, что с принятием одной из шести рекомендаций, повлекшей за собой исключение марихуаны из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, в практическом плане ничего не изменилось: каннабис остается в Списке I опасных веществ наряду с героином, кокаином, на национальном уровне меры контроля должны остаться прежними. Исключение марихуаны из Списка IV должно облегчить ее медицинское использование, но «это никогда не было запрещено – этим занимались и занимаются», отметил Ульянов.

В среду сообщалось, что комиссия по наркотическим веществам ООН по рекомендации ВОЗ исключила каннабис (марихуану) из списка опасных наркотиков, вызывающих сильную зависимость. При этом РФ выступила против.



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