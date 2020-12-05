Иностранцы признали Россию столицей мирового волонтерства

05.12.2020, 23:10, Новости дня

Волонтеры из более чем 100 стран приняли участие в онлайн-марафоне «Мы вместе», сообщил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во время онлайн-марафона Кириенко принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с елки игрушку, на которой было написано новогоднее желание ребенка и пообещал его выполнить. Кириенко сообщил, что к онлайн-дискуссиям присоединились «представители более 100 стран», День волонтера празднуют во всем мире. Кириенко заявил: «Я очень часто слышал в течение этих двух дней от наших иностранных коллег, что для них РФ – это пример, если хотите, столица мирового волонтерства». Как свидетельствуют данные социологов, свыше 15 млн жителей РФ сказали, что за год хотя бы раз участвовали в волонтерских акциях.

«У нас продолжается борьбе с эпидемией, и, к сожалению, новогодние праздники будут с определенными ограничении. Появился шикарный проект, на мой взгляд, который называется «Новый год в каждый дом», когда волонтеры, одеваясь в костюм Деда Мороза, с подарками постараются обойти, в первую очередь, ребятишек в нуждающихся семьях, ребятишек с ограничениями по здоровью», – приводит слова Кириенко ТАСС.

Он подчеркнул, что «если мы все вместе захотим, то у каждого ребенка может быть радость Нового года – все мы одевались в Деда Мороза, чтобы детей поздравить». Он вспомнил, как поздравлял своего сына, когда тому «было около трех лет». Прежде Кириенко удавалось оставаться неузнанным в костюме Деда Мороза. «А в этом году я его поздравил, изменив голос. После чего он сказал: «Мам, мне кажется, это наш папа». Мама, спросила: «Почему?». На что сын ответил, что узнал по носкам», – рассказал замглавы Администрации президента.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. 4 декабря стартовал 32-часовой онлайн-марафон «Мы вместе», посвященный добровольчеству. Основной его темой стало международное партнерство, которое поможет преодолеть глобальные вызовы. Национальный день волонтера отмечается в РФ 5 декабря