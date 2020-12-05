 

В Луганской области в ДТП погиб правоохранитель из батальона “Луганск-1”

05.12.2020, 22:28, Новости дня

В Луганской области в ДТП погиб боец батальона “Луганск-1”, еще три человека госпитализированы. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области на своей странице в Facebook.

“Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново сотрудник “Луганск-1″ имени Сергея Губанова 1981 года рождения, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия находится руководство Нацполиции области и сотрудники следственно-оперативной группы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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