В Луганской области в ДТП погиб правоохранитель из батальона “Луганск-1”

05.12.2020, 22:28, Новости дня

В Луганской области в ДТП погиб боец батальона “Луганск-1”, еще три человека госпитализированы. Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции области на своей странице в Facebook.

“Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново сотрудник “Луганск-1″ имени Сергея Губанова 1981 года рождения, возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия находится руководство Нацполиции области и сотрудники следственно-оперативной группы.