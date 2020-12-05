Bihus.Info нашел связь между делом Микитася и замглавы Офиса президента Татаровым

05.12.2020, 22:28, Новости дня

Между заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом, который фигурирует в деле экс-нардепа Максима Микитася, и заместителем главы Офиса президента Олега Татарова есть связь.

Об этом 3 декабря сообщили расследователи проекта Bihus.Info.

Журналисты ссылаются на информацию, размещенную (.doc) на сайте Национальной академии внутренних дел. Там сказано, что научным руководителем диссертанта Дубового в 2019 году был “Татаров О.Ю.”.

Диссертация, которую писал Дубонос, называлась “Использование баз биометрических данных подразделений экспертной службы МВД Украины во время расследования уголовных правонарушений”.

Bihus.Info называет Дубоноса “экспертом-взяточником” и отмечает, что в деле Микитася Татаров фигурирует как посредник между экс-нардепом и Дубоносом в договоренностях о взятке.

Уголовное производство, в рамках которого Национальным антиоррупционным бюро якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – бывшего народного депутата и экс-директора компании “Укрбуд” Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Татарова, ранее курировавшего все дела против активистов Евромайдана, президент Украины Владимир Зеленский назначил в мае 2020 года.

Во времена ныне беглого экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.