 

Pfizer вдвое сократила выпуск вакцины от COVID-19 из-за проблем с производством

05.12.2020, 22:16, Новости дня

Американская фармацевтическая компания Pfizer планирует выпустить только половину от запланированных доз вакцины от коронавируса из-за проблем с цепочками поставок, информирует Fox News.

«Расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось», – сказала представитель компании, передает РИА «Новости».

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись произвести 100 млн вакцин к концу 2020 года, однако сейчас число планируемых доз сократили вдвое – до 50 млн.

Ранее участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, Мигель Фернандес рассказал о побочных эффектах, появившихся на следующий день после введения препарата.

Напомним, СМИ обращали внимание на то, что температура, при которой должна храниться разработанная компаниями Pfizer и BioNTech противокоронавирусная вакцина, может стать препятствием для распространения препарата. Для ее перевозки придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут себе это позволить.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / “Я люблю!” 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз

16.09 / Экспертов разочаровали «кривые Шпилькина» для исследования результатов выборов

20.08 / Дом престарелых загорелся в Балашихе

20.08 / В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме на Большой Васильковской

14.09 / Санкционный режим США уничтожает народ Венесуэлы

28.08 / Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

07.11 / Уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову направлено в СИЗО

28.06 / Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин

24.07 / Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

06.08 / Текущий курс не работает — политики США выступили за пересмотр отношений с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска