 

Стало известно о возвращении трубоукладчика «Фортуна» в порт Висмар

05.12.2020, 22:16, Новости дня

Якорный трубоукладчик «Фортуна», который, вероятно, будет заниматься достройкой газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, возвращается в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные системы по отслеживанию судов Marine Traffic.

Сейчас судно-трубоукладчик находится на стоянке в открытом море вблизи Висмара. Не сообщается, когда «Фортуна» прибудет в порт, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что «Фортуна» вышла из порта Висмар для отправки в порт Росток. Из данных навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии, следует, что именно «Фортуна» будет заниматься прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

30.08 / Шантаж с целью навязать свой газ — премьер Мекленбурга осудила санкционные угрозы США

09.09 / Умер актер фильмов “Зеркало для героя” и “Новые приключения янки при дворе короля Артура”

31.08 / Белый дом: «Президент не поощряет даже малейшее насилие»

25.10 / В мире: Эрдоган угрожает Европе мусульманами

16.08 / Протестующие двинулись в сторону Дома правительства в Минске

10.07 / В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

31.07 / Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали

27.10 / Психолог объяснила, почему любовный конфликт челябинских школьниц завершился поножовщиной

14.09 / По особым гуманитарным причинам. Литва выдала разрешение на въезд 205 гражданам Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска