США призвали Германию и ЕС к мораторию на строительство «Северного потока – 2»

05.12.2020, 22:16, Новости дня

Германии и ЕС следует наложить мораторий на строительство «Северного потока – 2», сообщила и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл, назвав газопровод «политическим инструментом».

Куинвилл считает, что «сейчас пришла пора наложить мораторий» и продемонстрировать отказ Европы мириться с «постоянным злонамеренным поведением России». И.о. посла утверждает, что «Северный поток – 2» нельзя считать «просто экономическим проектом». По ее словам, газопровод – это «политический инструмент», который должен «обойти Украину и разделить Европу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

Напомним, в июне Ричард Гренелл покинул пост посла США в ФРГ, его обязанности стала исполнять Куинвилл. Der Spiegel называл Гренелла персоной нон грата и «наместником императора в Германии», которого избегала даже канцлер Ангела Меркель. Это произошло из-за того, что он разослал немецким компаниям письма, где грозил санкциями за поддержку «Северного потока – 2».

Возобновление строительства «Северного потока – 2» ожидается в ближайшее время. Тем временем в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Конгресс США выступил против санкций в отношении ЕС. После этого в Бундестаге заявили о прогрессе в дебатах с Вашингтоном вокруг проекта газопровода.