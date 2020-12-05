У “Укроборонпрома” хотели сменить только вывеску – Уруский

05.12.2020, 21:34, Новости дня

Государственный концерн “Укроборонпром” собирались реформировать только формально. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 5 декабря.

“Я считаю, что руководство концерна определенным образом начало считать, что они могут сами себя трансформировать и реформировать. И они видели этот процесс достаточно затяжным по времени, что каким-то образом это будет трансформироваться. И в конечном счете “Укроборонпром”, сменив вывеску на “Оборонные системы Украины”, станет государственной холдинговой компанией просто с теми же местами-сиденьями, почти с тем же коллективом”, – сказал министр.

По его словам, недоразумения по вопросам дальнейшего развития концерна возникли между руководством “Укроборонпрома” и министерством “не просто так”.

“Когда мы начали свое знакомство друг с другом и посмотрели на концепты, которые кто предлагает, они принципиально не отличались. Единственное – были нюансы. Главной проблемой я вижу подход, разницу в чем? В том, что кто-то имеет обязательства перед иностранными партнерами, а я имею обязательства перед украинским народом. И, понимаете, в этом есть большая, как говорится, разница”, – объяснил Уруский.

“Укроборонпром” был создан в 2010 году. В его структуру входят 137 предприятий.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором концерна Юрия Гусева.

Он рассказал, что предварительная концепция реформирования концерна предполагает сокращение до 65 предприятий. По словам Гусева, в 2021 году “Укроборонпром” прекратит свое существование, вместо него появится холдинг “Оборонные системы Украины”, который будет заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными, морскими системами. Отдельно хотят создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроительством, космическими системами.

3 декабря в “Укроборонпром” и входящее в его структуру предприятие “Укрспецэкспорт” пришли с обысками сотрудники СБУ. Агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, писало, что выемку документов проводили у главы “Укрспецэкспорта” Вадима Ноздри, его заместителей Артура Максимова и Валерия Матвеева (заместитель по вопросам безопасности), а также у заместителя директора “Укроборонпрома” по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.