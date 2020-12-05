Глава Минобороны Украины: Удваиваем наши усилия на пути к НАТО

05.12.2020, 21:34, Новости дня

Украина не отступает от своей стратегической цели по вступлению в НАТО. Об этом министр обороны страны Андрей Таран заявил “Урядовому кур`єру” в интервью, которое было опубликовано 5 декабря.

“Имеем достаточно развитое сотрудничество с Альянсом. Однако с учетом определенной стратегической цели планируем начать интенсивный этап наших отношений с НАТО. Определенным образом этому способствует полученный Украиной в июне этого года статус партнера с расширенными возможностями”, – сказал он.

По словам министра, Украина готова “увеличить национальные вклады в операции под руководством НАТО, направить на работу в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы”.

“Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели – полноправного членства в Организации Североатлантического договора. И в этом контексте мы четко определяем свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса 2021 года”, – объяснил Таран.

Он отметил, что речь об этом шла в том числе на недавней встрече с представителями НАТО.

“Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции”, – подчеркнул Таран.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО.

По информации Минобороны, в 2021 году ВМС Украины примут участие в операции “Морской охранник” в Средиземном море. Совместно с МИД Украины оборонное ведомство принимает меры для отправки в 2021 году двух представителей ВСУ в миссии НАТО в Ираке.