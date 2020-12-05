 

Sky News – «вдохновила целое поколение» — в Британии наградили первую темнокожую женщину-полицейского

05.12.2020, 21:30, Новости дня

Сислин Фэй Аллен в 1968 году стала первой в Британии темнокожей женщиной-полицейским и своим поступком вдохновила целое поколение, передаёт Sky News. И вот теперь, более чем полвека спустя, британские власти признали её заслуги, наградив за достижения в профессиональной деятельности.

Женщина, которая вдохновила целое поколение. Полвека назад Сислин Фэй Аллен стала первой в Британии темнокожей женщиной-полицейским, а теперь её удостоили награды за достижения в профессиональной деятельности.

ЛОРНА АЛЛЕН, дочь Сислин Фэй Аллен: Что ты чувствуешь, наконец-то получив признание?

СИСЛИН ФЭЙ АЛЛЕН, первая темнокожая женщина-полицейский Великобритании: Я испытываю большую гордость. Я действительно очень горжусь этим.

Для её дочери Лорны видеть, как мать удостаивается признания за жертвы, на которые та пошла в 1968 году, — это момент, который стоит отпраздновать.

ЛОРНА АЛЛЕН: Это потрясающее ощущение, когда ты понимаешь, что женщина ещё в те времена добилась многого, и теперь получает за это признание, причём при жизни. Ведь многие люди не удостаиваются признания при жизни.

В октябре канал Sky News пообщался с Сислин у неё дома, на Ямайке, напомнив тем самым о её первопроходческом наследие. С тех пор её достижения были признаны всеми. И это даже привлекло внимание министра внутренних дел.

ПРИТИ ПАТЕЛ, министр внутренних дел Великобритании: Я считаю, что мы правильно поступаем, отмечая всё это. Мы, естественно, чествуем наследие тех, кто тогда сделал огромный вклад в охрану правопорядка. Первая темнокожая женщина в правоохранительных органах — это серьёзнейшая веха. И именно на этом базисе мы хотим возводить её наследие. Поэтому я, конечно же, верю в то, что мы должны не только чествовать её наследие, но увековечить память о нём.

Сислин получила награду в то самое время, когда руководство полиции столкнулось с новыми вызовами, касающимися недостаточного разнообразия в рядах сил правопорядка.

ЭНДРЮ ДЖОРДЖ, президент Национальной ассоциации темнокожих полицейских: Нам следует изучить вопрос системного расизма. Ведь если исходить из того, что каждый офицер в системе охраны правопорядка является расистом, то расизм в госструктурах связан больше с самой системой, чем с процессами. Но в настоящий момент ни система, ни процессы не работают в ущерб общин, состоящих из этнических меньшинств. Поэтому имейте храбрость признать, что эта проблема существует. И мы можем подготовить осмысленное решение в попытке сменить курс или проиграть.

ЛОРНА АЛЛЕН: Я горжусь, очень горжусь. Хотели бы мы, чтобы наш отец был жив и смог также это увидеть.

Хотя Сислин Фэй Аллен не намеревалась войти в историю, но её жизнь стала важной главой в истории Великобритании, о которой теперь не забудут. Ноэл Филлипс, Sky News.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.



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