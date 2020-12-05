Маликов и Макарский пожаловались на падение доходов в пандемию

05.12.2020, 21:22, Новости дня

Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%, отметив, что соглашается выступать за скромный гонорар, чтобы заплатить своему коллективу.

Певец признался, что раньше за вечер он мог заработать 15–20 тыс. евро. Во время пандемии ценник пришлось значительно понизить. «И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу», – сказал он в передаче о жизни артистов во время пандемии YouTube-канала «Редакция», передает телеканал «360».

Пользователи Сети негативно отреагировали на передачу о жизни артистов во время пандемии. Люди оставили много гневных комментариев.

В свою очередь Маликов отреагировал на негативные высказывания в адрес артистов. «Как же наш российский шоу-бизнес люди ненавидят, просто прелесть!!! (в комментах)). А тем временем в этой индустрии занято под 600 тыс. людей, музыкантов, техников, администраторов, билетеров. Хочется им помочь и поддержать, они очень сильно пострадали», – написал певец в своем Twitter.

В свою очередь певец и актер Антон Макарский рассказал в эфире «Русского радио», что поклонники в качестве поддержке выслали ему деньги и огурцы.

Он продолжает выступать вместе с женой Викторией, но теперь дает концерты онлайн. По словам Макарского, из-за невысокой цены на билеты он сохранил около 70% прежних доходов. Тем не менее после выступлений супруги чувствуют себя выжатыми лимонами, поскольку нет здорового обмена энергией со зрителями. Артист сообщил, что им стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Другие фанаты посылают их семье огурцы и прочие соленья. Артисты делятся гостинцами с многодетными соседями.

Ранее певец и продюсер Валерий Меладзе обратился к артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.