В Шушенском закончилось водяное перемирие

05.12.2020, 20:44, Разное

Неизвестные расстреляли платную водонапорную колонку.

В Шушенском, поселке на юге Красноярского края, установили две платные электронные водопроводные колонки. Пообещали и третью. На улице Ленина — он как раз здесь писал свой труд «Развитие капитализма в России». Через неделю первую колонку расстреляли, выведя из строя.

Сюжет, в котором объясняют, почему теперь за водой надо ходить с магнитным ключом.

Хронику развития капитализма и борьбы с ним в Шушенском ведет местная телестудия «Южные горизонты». В первом обстоятельном сюжете «Водоканал» поясняет народу, почему халява закончилась и в связи с чем теперь придется платить за то, что всегда представлялось бесплатным. Для чего нужны инновации и зачем теперь колонки оснащены электромагнитными клапанами.

Как водится, всему этому нашлась куча причин. Непомерны убытки «Водоканала» из-за несанкционированного набора воды — 700 тыс. рублей в год. Терпеть больше нет сил. И отныне для того, чтобы пустить воду, нужен чип. Чип дают после заключения договора с «Водоканалом» и оплаты. Один куб (тысяча литров) воды из платной колонки стоит 45 рублей 79 копеек. Дают высказаться и народу. Есть, как положено, мнения за и против.

Второй сюжет — с расстрелянной «антивандальной колонкой» — вовсе без слов. Да и чего тут говорить.

Сюжеты следуют в ленте новостей сразу друг за другом. Событий тут немного.

Вообще-то ничего удивительного. Это же Шушенское. Дух (гений) места — своеобразный. «Из искры возгорится» и т. д. В октябре 2016 года чудом не сгорела вся местная власть: трое неизвестных, избив и связав охранника, проникли в здание районной администрации, далее по закрытому переходу проследовали в смежное здание администрации райцентра. Взломали двери, похитили жесткие диски, а бумажные документы подожгли. Или стоит вспомнить август 1991-го: райком партии здесь разогнали, по-моему, быстрей всех в России. И сразу заняли все кабинеты.

Если ориентироваться на названные директором «Водоканала» Александром Худиком цифры убытков (возмещаемых «Водоканалу» бюджетом) и цену воды, то получим какую-то фантастическую картину:

чтобы нанести такой ущерб или его восполнить (предположим, все обретут сознательность), эти две колонки должны в сутки выливать 21 тысячу литров. Или 1750 ведер. Кто-то, по-моему, натягивает сову на глобус.

Или все просто: цена вскоре вырастет. Потому что в соседних поселках за привозную воду берут в разы больше.

Типичный спор на местных сайтах по поводу платных колонок:

«Вот так и начинается сказ про Чиполлино. Буржуи охренели в край, ничего не боятся».

«Буржуи моют свои фуры на халяву, ничего не боятся, прижать бы их».

«А провести каждому водопровод в 21-м веке и поставить счетчики? Нет? Вот так выгодней и дешевле?»

Платная колонка с водой. Кадр: телекомпания «ЮГ»

В Шушенском с его ежегодным Международным фестивалем этнической музыки и ремесел, с близостью хакасских озер, прочих живописных ландшафтов летом всегда много туристов. Как быть им, если захотят напиться? Ехать в «Водоканал», заключать договор, получать чип и возвращаться и пить сколько влезет? Но чипов уже и местным не хватило — люди жалуются, что в «Водоканале» они просто закончились. Там не ожидали такого наплыва пользователей своих услуг.

Скорее всего, рядом с антивандальными водоколонками с электронным табло вскоре установят камеры наблюдения —

чтобы разыскивать злоумышленников было проще (а розыск их сейчас действительно идет). Для надежности надо поставить будку с охранником. Ведь, скорее всего, и антивандальные видеокамеры тоже сломают. А лучше колонку обнести забором, вход по пропускам. Тогда заживем.

Платная колонка с водой. Кадр: телекомпания «ЮГ»Алексей Тарасов

Обозреватель