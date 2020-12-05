 

“Обратился к Шмыгалю”. Зеленский ответил на петицию о коксовом производстве в Харькове

05.12.2020, 20:40, Новости дня

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский ответил автору петиции, набравшей необходимые 25 тыс. голосов, с просьбой ограничить или прекратить деятельность ряда производств в Харькове.

В петиции, которая была размещена 27 августа, речь шла об объектах, расположенных на улице Новожановской, 1, на Карачевском шоссе, 44 и в Новомирском переулке, 17. Речь идет о лакокрасочном заводе, коксовом заводе, ООО “Завод Эластомер” (специализируется на резинотехнических изделиях) и ООО “Термолайф-Украина”, основным видом деятельности которого является торговля древесиной и санитарно-техническим оборудованием.

Сбор подписей был завершен в конце ноября, петицию поддержали 25 373 пользователя.

Зеленский поблагодарил подписавшихся под петицией “за активную гражданскую позицию” и сообщил, что надзор в сфере охраны окружающей природной среды ведет Государственная экологическая инспекция Украины.

“Государственной экологической инспекцией в Харьковской области была проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха субъектами хозяйствования, которые указаны в тексте петиции. В ходе проверок было установлено, что ООО “Харьковский лакокрасочный завод “Фарбосс” не осуществляет производственную деятельность, а ООО “Завод Эластомер” предоставлено обязательное к исполнению предписание для устранения обнаруженных нарушений”, – говорится в ответе.

Президент объяснил, что это также сфера ответственности правительства.

“Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмигалю с предложением совместно с местными органами исполнительной власти принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства”, – отметил Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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