Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве столичного музыканта

05.12.2020, 20:40, Новости дня

Правоохранители в Киевской области задержали подозреваемых в убийстве столичного музыканта. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба городской прокуратуры Киева.

Задержанными являются двое мужчин 1985-го и 1989 годов рождения. Им сообщили о подозрении.

Согласно материалам следствия, подозреваемые с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план его убийства.

22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по улице Мазепы, где тот давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

“После убийства подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там в подвальном помещении нападавшие намеревались спрятать тело, залив бетоном”, – говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников и задержать их. В случае доказательства вины преступникам грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4028318697179462

По данным издания “Страна”, речь идет об известном музыканте и аранжировщике Александре Деревянко, которому было 65 лет. Он работал со многими украинскими звездами. Об исчезновении музыканта стало известно 22 ноября.