 

В Киеве во время пожара мужчина выпрыгнул с пятого этажа – ГСЧС

05.12.2020, 20:40, Новости дня

5 декабря в Киеве во время пожара в доме на проспекте Отрадном из окна пятого этажа выпрыгнул мужчина. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением. …Мужчина 1988 года рождения, предварительно, в состоянии наркотического опьянения, еще до прибытия спасателей выпрыгнул из окна пятого этажа”, – говорится в сообщении.

Выпрыгнувшего госпитализировали с переломом нижней конечности.

В ходе пожара пострадали еще два человека.

“Женщины 1940 и 1949 годов рождения с отравлением продуктами горения были осмотрены медиками на месте, от дальнейшей госпитализации они отказались”, – объяснили в ГСЧС.

В результате возгорания одна квартира сгорела полностью, а в общем коридоре на всю высоту дома оказались закопчены стены и потолок.

Когда квартира загорелась, в ней находился 62-летний мужчина, он покинул ее и не пострадал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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